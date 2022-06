C

iertamente, mi cobertura del pasado festival de Cannes no fue la normal porque me topé con un virus, el del covid-19, que me mantuvo aislado en mi cuarto de hotel los primeros cinco días. Sin embargo, pude constatar cómo siguen los problemas a causa de los cambios implementados desde el año pasado.

Aunque la pandemia no ha terminado –según lo comprobé en persona– los cuidados y precauciones de 2021 habían desaparecido. Por suerte, ya no era necesario hacerse pruebas de antígeno cada 48 horas y, de hecho, a pesar de que era la opción recomendada, eran contadas las personas con cubrebocas en el interior del Palais o de sus salas cinematográficas, dando la impresión de que la vida había vuelto a la normalidad.

Normal también puede considerarse la forma cómo la prensa ha sido aislada de los demás acreditados. Ahora todas las funciones de prensa ocurrieron en la tarde/noche y sólo unos cuantos privilegiados –entre quienes me cuento– teníamos acceso a funciones especiales en la mañana y al mediodía de las películas en competencia, exclusivamente en la incómoda sala Bazin. Eso dividía al gremio –hubo colegas a los que nunca vi– y causaba un comprensible resentimiento. Digo, ver diariamente a las 22:30 horas películas en promedio de dos horas de duración ha de causar un creciente y desmoralizante cansancio.

Todo eso responde al miedo que el director artístico Thierry Frémaux tiene a las redes sociales y a que la crítica negativa de las concursantes sea conocida antes de sus funciones de gala. Como si se pudiese evitar la mala leche congénita de los tuits. (Por ejemplo, me tocó leer cómo un colega de La Voz de Galicia pedía a gritos por Twitter la dimisión de Frémaux).