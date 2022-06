Marcela y Miguel quieren estar solos, huir con sus pensamientos, y aun en el fin del mundo no lo logran. Están en un presente humano, en el cual se comunican y tienen que estar juntos . A veces sin hablar el mismo idioma.

Quería alejarme de la realidad, dar paso hacia otra orilla , dice en entrevista sobre su debut como novelista, con vuelcos inesperados envueltos en una atmósfera poética. Pese a todo el horror, hay una especie de esperanza. Uno puede ser digno generando lazos de amistad o dando gracias. El sol sale y es muy importante, cambia todo, estés trabajando en una fábrica en Bangladesh, en una oficina en la Ciudad de México o en Santiago de Chile. No dejes de darte cuenta que el sol está brillando; es como una forma de resistencia .

Se sentía presionada porque estaba demorando mucho en terminar, sobre todo una minuciosa edición, hasta que tuvo que dejarlo ir a la imprenta de Seix Barral.

Lo bonito de los libros, del lenguaje y este arte de la imaginación es que al final el lector es libre de hacer su interpretación; vamos juntos de la mano, pero también es bonito encontrar nuevas lecturas que yo no hubiera imaginado. Es un momento de nueva vida, va abandonándome.

En 2013, el diario El Mercurio publicó el reportaje de Rodrigo Fluxá Misterio en el estrecho de Magallanes , noticia extraña y real sobre los barcos-fábricas que mantienen a los trabajadores en condiciones de esclavitud. Algunos saltan a las heladas aguas de la Patagonia para huir de las condiciones inhumanas.

Sorprendida ante estas historias de esclavitud en el siglo XXI, Paulina Flores inició la travesía, donde se atravesó también la situación de los indios mapuches de Walmapu. Están la migración, el ambiente, entender que todo esto pasa en nuestra época. También es una especie de espejo falso pensar en la industria casi esclavista de países del tercer mundo del este asiático. Pero en Chile también existe el problema de la migración , y recuerda la manifestación días atrás en la ciudad de Iquique, donde quemaron cosas de personas venezolanas que viven en las calles.

“Es ingenuo pensar que el mundo es un lugar cool. Es un poco despertar a eso.”

Como una experiencia complementaria, la escritora ofrece al final de las páginas de Isla Decepción un código QR que dirige a una lista de canciones que menciona a lo largo la novela, entre ellas algunas de LCD Soundsystem, Frank Ocean, Pet Shop Boys, Mercedes Sosa, Morrissey y Juan Gabriel.