Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de junio de 2022, p. 7

Una obra estupenda, con manejo riguroso significa el documental Fidel de cerca ...un retrato íntimo de Fidel Castro, donde se narra no sólo la historia y la personalidad del comandante en jefe, sino la de “Ernesto Che Guevara, Celia Sánchez y varios protagonistas” de la revolución cubana.

El escritor y poeta Waldo Leyva, consejero cultural de la embajada de Cuba en México, así destacó el contenido del largometraje codirigido por los mexicanos Eduardo Flores Torres y Gabriel Beristain y el cubano Roberto Chile, tras la función especial, efectuada la noche del miércoles, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (CCU).

Algunas de las cosas que me impresionan de esta película es cómo se multiplica Fidel; es el protagonista, pero al mismo tiempo, están los otros, los que hacían también posible la revolución, los que se completaban en y con él.

En la cinta, destacó Leyva, “se insiste mucho –incluso él mismo recalca– en que el verdadero protagonista de la revolución es el pueblo; que si algo se hizo o se logró, fue por la genialidad de Castro, la fidelidad de quienes lo acompañaron, pero sobre todo, por la entrega del pueblo, que no escatimó en sacrificios, decidió seguirlo y lo sigue todavía, porque creyó en sus ideales, esos principios que nos inculcó a todos, a los que seguimos creyendo en la revolución, no por la revolución misma, sino por lo que significa no sólo para Cuba, sino para la humanidad”.

Otros de los aspectos que develan la figura de Castro Ruz es al hombre sin el uniforme, al padre de familia, al estratega y al amigo solidario, pero también al gobernante que impulsó la educación, la cultura, el deporte, la agricultura o la medicina.

Cabe recordar, dijo Leyva, “que en sus primeros discursos, él dice: ‘no le decimos al pueblo cree, le decimos al pueblo lee’. Una de las primeras cosas que se hacen –y en la película se observa– es precisamente crear la Imprenta Nacional para que los libros lleguen y se integren al proceso de alfabetización que se inició tempranamente, así como crear instituciones culturales como la Casa de las Américas o el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos”.