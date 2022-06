Por ello, advirtió, no podemos seguir dando el apoyo si no hay una mejora integral del transporte , y reiteró que es inaceptable el incremento de cinco pesos que exigen, ya que eso afecta la economía de los capitalinos.

A cambio, expresó la titular del Ejecutivo local en conferencia de prensa, hay un compromiso de los concesionarios de mantener en buen estado sus unidades, que los choferes se capaciten, poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, tener seguro vigente, que los choferes se integren en un padrón único, trabajen uniformados, moderen la velocidad y manejen responsablemente, así como incluir la tarjeta de movilidad integrada.

Antes, en un videomensaje difundido en redes sociales, la mandataria aseveró que la ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón: ellos no han cumplido .