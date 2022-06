Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 8

Recordada por su papel de Petunia, en la serie televisiva Cachún Cachún ra-ra-ra, en la década de los 80, Lupita Sandoval celebra 50 años de trayectoria, durante los cuales ha enfrentado sinnúmero de desafíos, diversas luchas, vencer estereotipos y, sobre, todo producir, crear y mantenerse vigente en teatro.

Sandoval, junto con su ex esposo Fred Roldán –fallecido en marzo pasado– fundaron hace 25 años, en lo que era su casa, el Centro Cultural que lleva los apellidos de ambos actores. Ahora sus hijos Mauricio y Fred la acompañan en el camino de la producción, actuación y preservación del foro ubicado en la colonia Escandón.

He tenido las dificultades que implican el no tener ningún padrino o una familia dedicada al medio artístico; además de que provengo de orígenes humildes y físicamente no soy muy agraciada, sino hasta chistosa , comentó la actriz y productora a La Jornada.

Me gusta el melodrama

Subrayó: Lo que digo no es porque la baja autoestima esté hablando, sino por que es la verdad; cuando volteas y dices: tengo talento, puedo hacer personajes con peso escénico, ganan los moldes que te ponen, en mi caso, de chistosa. De hecho no soy de las que ríe todo el tiempo, además me gusta el melodrama, hacer llorar a la gente, ser mala o sufrida .

Es cierto, que también disfruto hacer comedia, pero (los estereotipos) sí me han coartado; tampoco sé cuántas oportunidades se han perdido; en realidad me he tenido que rascar con mis propias uñas, pero afortunadamente sé hacer mi trabajo .

Desde que Sandoval estudiaba en la preparatoria, ya trabajaba en teatro, pues nunca dejé los estudios y egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de la teoría, la práctica hace al maestro y tengo talento para dirigir, producir y escribir .

Sin embargo, recordó, hubo un momento en que el hambre me obligó, junto con Fred que era mi esposo, a que mi casa se convirtiera en teatro, el cual cumplió en enero pasado 25 años .

Con Petunia, que fue un parteaguas no sólo en su carrera, sino en su vida, “la gente piensa que ahí empezó mi carrera, pero inició 10 años antes. Lo cierto es que el personaje me marcó para bien y para mal; pues me siguen reconociendo, incluso los jóvenes, que no vieron la serie saben de ésta por sus papás o abuelos. Pero cuando me van a ver a mi show Gorda ¿yo?, platico sobre esta experiencia”.