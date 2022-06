De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 7

George RR Martin ha pasado toda una vida contando historias. Creció leyendo cómics de Shakeapeare, Tolkien y Marvel, y pasó a escribir su propia serie de fantasía épica más vendida que terminó siendo la serie de HBO Juego de tronos, la cual rompió récords, acaparó premios y conquistó la televisión.

El 21 de agosto, el escritor y guionista estadunidense llevará a HBO La casa del dragón, precuela ambientada varios cientos de años antes de los hechos de Juego de tronos. Cuenta la historia de los Targaryen, cuya dinastía real se construyó sobre su poder como señores del dragón antes de que una guerra civil destrozara a la familia, lo que significa que debería haber suficientes batallas aéreas y de respiración de fuego incluso para el fanático más difícil de complacer.

El éxito desbocado de Juego de tronos hizo rico a Martin, pero es su experiencia de la crueldad de un tipo particular de fanático hiperinterrumpido lo que lo ha dejado perplejo. No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que una vez amó , señaló a The Independent. Si no te gusta un programa, ¡no lo veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?

Sabe lo que es ser un superfan. Creció en la ciudad portuaria de Bayona, en Nueva Jersey, en los años 50, y las primeras palabras que había publicado eran cartas de fans en los cómics de Marvel: “‘Queridos Stan y Jack, ustedes son mejores que Shakespeare’”.

Cómo han cambiado los tiempos. “Era un gran fan de Marvel, y probé algunos de sus programas de los años 70, como El increíble Hulk, y películas de televisión sobre el Capitán América. Los vi una vez y no volví a hacerlo porque no me gustaban mucho, pero no me volví loco y comencé a escribir correos de odio”.

En los días en que Martin los descubrió, los cómics de superhéroes eran sólo un género entre muchos. Había de vaqueros y de guerra, y para las chicas había románticos, ¡que no toqué, por supuesto! , recordó. Los superhéroes eran sus favoritos, pero se les fue perdiendo interés. Las historias nunca fueron a ninguna parte , sostuvo.

Martin ha aplicado las lecciones que aprendió entonces. A la edad de 21 años, vendió su primer cuento, The Hero, historia de la era espacial sobre un supersoldado genéticamente mejorado que intenta ser dado de alta; se inspiró en historias de veteranos conmocionados por proyectiles y su oposición política a la guerra en Vietnam. Él acredita su publicación en un número de 1971 de Galaxy Magazine. Recibí 94 dólares. Eso era mucho dinero en 1970 , recordó.

De cuentos a novelas

En ese tiempo, se ganaba la vida dirigiendo torneos de ajedrez, lo que apoyó su escritura, y le ayudó a progresar de cuentos cortos a novelas cortas. En 1977 publicó su primera novela, Dying of the Light, historia de ciencia ficción ambientada en un planeta moribundo. Después se mudó a Santa Fe para dedicarse a escribir de tiempo completo. Su cuarta novela, The Armageddon Rag, que salió al público en 1983, se suponía que sería su gran avance comercial. Describe el libro como una “gran novela de misterio, thriller y hechos sobrenaturales difícil de clasificar, que aborda el rocanrol en los años 60. Recibió excelentes críticas. Desafortunadamente, muy pocas personas lo compraron”.