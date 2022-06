Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 6

Ayer se presentó el Sondeo nacional 2021 de percepción del impacto del covid-19 en la economía cultural y creativa, en un evento a cargo de la Secretaría de Cultura (SC) federal.

Durante una charla vinculada con el estudio, Juan Meliá, director de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionó que el “sector tiene tres niveles de posible crecimiento.

El primero tiene que ver con los públicos y tener más recursos. El segundo es tener mejor condiciones laborales en todo sentido; el estatuto del artista todavía no se ha desarrollado en el país, tenemos una seguridad social muy débil, prestaciones casi invisibles en muchos de los casos y un nivel de ingresos bajísimo, como ahora el propio estudio demuestra. Y un tercer punto es tener más oportunidades. Si no tenemos esas tres cosas, no puede haber un factor de impulso al sector.