os registros de la investigadora Florence Olivier sobre la literatura hispanoamericana son amplios. Van de Nellie Campobello y Diamela Eltit, a José Revueltas y Roberto Bolaño. Puros rebeldes. También es autora de un libro notable: Carlos Fuentes y la imaginación del otro.

Converso con ella en una librería y se siente como en casa. Me dice que la obra de Fuentes, a 10 años de su muerte, está viva y en un momento de transición hacia otras perspectivas sobre su lectura.

–La memoria de la obra se va metamorfoseando. A lo mejor las nuevas generaciones salten el prejuicio que hay sobre la obra de Fuentes.

–El tocó muchos temas que les interesaban y le interesan a los jóvenes: la ciudad, el 68... ¿Cuál prejuicio?

–Hay varios prejuicios. Eso ocurre con todo escritor canónico. A Fuentes le tocó conocerlos antes de su muerte y eso le ocurrió quizá por haber empezado a escribir tan joven. En el 88 le dieron un golpe fuerte en México.

–¿Quién se lo dio?

–Enrique Krauze.

–¿Fue tan importante ese ensayo?

–Fue importante en México… y para mí porque me despertó mucho asombro y un poco de indignación porque no pensé que Carlos Fuentes mereciera tanta anatema. Se le reclamó no ser serio con la historia. Fuentes no se excedió con la historia, no es historiador ni pretendía serlo. Un novelista no es un historiador.

“En 2009, cuando México fue invitado de honor al salón del libro de París, asistió Carlos Fuentes. Entonces evocaron algo de una traducción de un artículo que había salido en Estados Unidos y era el artículo de Enrique Krauze. Antes no se había publicado nada en el mundo cultural francés. Hasta entonces hubo algunas repercusiones pero ése es el sino de los escritores longevos. Empezó a escribir desde muy joven y nos dejó una vasta obra que es un laberinto, un laberinto que ordenó muchísimo pero en el que uno se tiene que orientar, por más que nos haya dejado esa magna arquitectura que es ‘La edad del tiempo’.”