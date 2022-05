Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 31 de mayo de 2022

Decenas de practicantes de futbol adaptado, de las categorías ciegos y débiles visuales, personas amputadas, de talla baja y con retraso intelectual, podrán cumplir su sueño de jugar en el estadio Azteca el próximo sábado 4 de junio, en un evento de exhibición, el cual marcará el inicio de las Olimpiadas Comunitarias, organizadas por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte).

Giovanni Chávez de León, quien a los 18 años perdió la pierna derecha al recibir un impacto de bala durante un asalto, es uno de quienes podrán vivir esta experiencia en el Coloso de Santa Úrsula.

Siempre me gustó este deporte, y tras el robo pensé que nunca más volvería a patear un balón, pero no fue así. Desde hace cinco años volví a jugar y hoy me siento más vivo que nunca , mencionó el integrante del equipo de amputados Guerreros Aztecas durante la presentación del evento, realizada en la sede de los equipos de primera división América y Cruz Azul.

Desde niño imaginé jugar en esta cancha, y hoy estoy muy contento porque a pesar de todas las adversidades estoy muy cerca de hacer realidad uno de mis sueños. El futbol me dio una nueva oportunidad, bien dicen que cuando se cierra una puerta se abren muchas más , agregó el deportista de 28 años.

Por su parte, Javier Hidalgo Ponce, director del Indeporte, aseguró que el objetivo principal de este encuentro es darle visibilidad al deporte adaptado, así como demostrar que los límites sólo están en nuestra mente .