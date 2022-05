Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 30 de mayo de 2022, p. 3

El beisbol es de la gente. Pase lo que pase, cada juego es una fiesta. Ayer la afición escarlata en el estadio de Diablos Rojos (15-18) fue la más entusiasta y entregada en un partido de volteretas y muchas carreras ante Acereros de Monclova (16-17), donde hubo timbrazos a granel para erizarle el espinazo a cualquiera. Nueve entradas, con pizarra 12-12, no fueron suficientes. Y en el décimo inning, después de salvar la parte alta de manera dramática, con hombres en base y gracias a una proeza de doble matanza, tocó el turno de los escarlatas.