Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 29 de mayo de 2022, p. 3

Maestros y directores de educación básica consideran que la entrega de desayunos escolares ha sido uno de los programas públicos con mayor impacto en el aula, pero acusan su falta de cobertura universal para los alumnos en condiciones de pobreza. Ha sido una estrategia que enfrentó etapas de franco abandono y estancamiento , tanto de gobiernos estatales como del federal.

Y así ocurre, afirman, con el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) de la SEP, pues tras su desaparición en 2021 dejó en la incertidumbre a cerca de 12 mil escuelas con servicio de comedor y comida caliente para más de un millón de alumnos .

Consolidar en México la entrega de desayunos escolares llevó décadas, un incremento sustancial en sus recursos y la participación de los tres niveles de gobierno para llegar a las escuelas más apartadas del país, admiten los educadores.

Esther Rojas, maestra normalista en Tarimoro, Guanajuato, narra que en su infancia, en el estado de México, “las veces que probé la leche fue con los desayunos escolares. En casa éramos siete hermanos, yo era la de en medio. Te levantabas de madrugada por la leña, acarrear agua y si te iba bien, tortilla con sal y atole de masa blanca era todo lo que te daban para ir a la escuela.

Cuando llegaron los desayunos escolares fue todo un acontecimiento. Mi mamá creía que no nos iban a dar a los más pobres, porque costaba 20 centavos. Te daban un cartoncito para marcar 20 desayunos al mes. Cinco por semana. Yo no me perdí ninguno en mi primaria. A veces teníamos los 20 centavos, a veces no, pero siempre me dieron.

A su vez, Francisco Bravo, director de primaria y educador con más de 30 años de servicio, recuerda: en mi carrera pude ver a muchos niños con la ilusión de recibir su desayuno escolar. Y aún hoy, en muchas escuelas, es una realidad que no todos los niños desayunan. Acceder a un alimento hace una diferencia. Un niño que no come, no puede aprender .

El impacto del programa de desayunos escolares fue diverso. A inicio de los años 60 del siglo pasado, generó que la empresa Tetra Pak instalara su primera planta fuera de Suecia en nuestro país, para cubrir la demanda del entonces Instituto Nacional de Protección a la Infancia.

Este organismo, que se transformaría en el DIF en 1977, era responsable de la planta integradora de raciones donde se empacaban los desayunos escolares, que consistían en leche ultrapasteurizada y otros alimentos enriquecidos.

Carlos Montaño, profesor de primaria en Yuriria, Guanajuato, cuenta que al cursar sus estudios de primaria en la Ciudad de México, en la década de los 60, también recibió estos desayunos.

“Nos llevaban a unos locales que servían como desayunadores escolares. Nos daban un cuartito de leche, pan y fruta. Fue un programa importante para los chavillos, éramos de clases populares. Me tocó vivir en la colonia Romero Rubio. Éramos gente que sobrevivía, y el desayuno escolar cumplía una parte importante, por lo menos se garantizaba un alimento completo, con leche y fruta, que los niños de aquel entonces no consumíamos en casa”.

Pero fue hasta 1989 cuando el programa de desayunos escolares, entregados por el DIF, se extendió a otras entidades, pues además de la Ciudad de México, se sumaron Hidalgo, estado de México y Tlaxcala. Un año después, se integró Aguascalientes, y en 1991 se incluye a Guanajuato. Para 1994, son 19 los estados que participan.

El programa operó de forma centralizada hasta 1997, incluida una red de distribución propia. Sin embargo, el modelo no consideraba diferencias regionales en el consumo, hábitos y cultura alimentaria. Además, los costos de operación eran altos y poco eficientes, en particular para los estados más alejados.