Sostuvo que la estrategia de seguridad de su gobierno no cambiará, pues está dando resultados mediante la atención de la descomposición social que produjo el neoliberalismo.

Todos los casos de periodistas asesinados se están investigando a fondo y no habrá impunidad, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que está por resolverse el caso del comunicador Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que hay un déficit de 42 por ciento en el número de policías estatales y municipales en Sinaloa, según los estándares de la Organización de Naciones Unidas.

López Obrador explicó que el delito que más ha costado trabajo abatir son los homicidios dolosos. En los primeros años (de la administración) tuvimos incrementos, ya no igual (a años pasados), pero no bajaba. Ha empezado a bajar en los últimos ocho meses o un año. Sostengo que ha empezado a dar resultado la política que empezamos en 2018: que haya trabajo, bienestar, que la gente sea atendida, que no se dé la espalda a los jóvenes .

El caso de Guanajuato, subrayó, es una preocupación para su gobierno, pues encabeza la lista nacional como la entidad con más homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Esa entidad contabiliza 10 mil 4 asesinatos, mientras la media nacional es de 3 mil 42.

Al finalizar la conferencia, el Presidente fue interrogado sobre el avance de las investigaciones del culiacanazo . Se comprometió a que a más tardar en 15 días dará un informe completo del operativo de octubre de 2019 en Culiacán, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

López Obrador recordó que él dio la orden de detener el operativo porque lo que más me importa es la vida .

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Alonso)