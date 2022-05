Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Viernes 27 de mayo de 2022, p. 9

La Comisión Disciplinaria informó que, derivado de la investigación que realizó ante una posible alineación indebida de Tigres contra el Atlas, los felinos fueron sancionados con la derrota en el partido correspondiente a la semifinal de vuelta del Clausura 2022 al trasgredir lo dispuesto en los artículos 48 y 49.7 del reglamento de competencia de la Liga Mx , por lo que el resultado de dicho encuentro quedó de manera oficial 0-2 en favor de los rojinegros.

Respaldado por su directiva, el técnico Miguel Herrera reconoció su responsabilidad al alinear a nueve jugadores no formados en México –cuando lo permitido son ocho– y dijo que acatará las sanciones tanto deportivas como internas del club, porque el único responsable de la parte deportiva soy yo .

La Comisión además impuso una multa económica a los regiomontanos –sin especificar el monto– y dejó sin validez los tres goles anotados por André-Pierre Gignac, además del tanto de Igor Lichnovsky, con los que los de la UANL habían vencido a la Academia por 4-2.

Tendré que reconocer el error, porque me equivoqué y ya les expliqué cómo estuvo la situación. No es buscar quién, yo soy el responsable. Hoy agradezco estar con esta directiva que me dio su respaldo , agregó el Piojo en una conferencia organizada de última hora luego de la resolución.