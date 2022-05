E

s momento de decir una apología de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Desde los 90, los realizadores belgas se han caracterizado por un cine directo, singularmente honesto, de invariable humanismo en sus temas. No hay concesiones ni devaneos en sus reflexiones sobre el estado actual del ser humano, en particular el europeo. Así, Tori et Lokita ( Tori y Lokita), estrenada en Cannes, es otra muestra más de esas virtudes. Los Dardenne cumplen invariablemente.

Como suele ser en sus películas, la trama es lineal y sencilla: unos adolescentes emigrantes de África fingen ser hermanos para poder afianzar su situación legal en Bélgica. Sobre todo, Lokita (Joely Mbundu), la mayor, necesita sus papeles para evitar ser deportada. Además, es extorsionada por los mismos coyotes que le hicieron cruzar el Mediterráneo. Su medio de sobrevivir es distribuir la droga que les surte un cocinero narco. Si bien Tori (Pablo Schils) es más pragmático, ella es quien decide trabajar como jardinera de un plantío oculto de mariguana.

Desde luego, la resolución trágica de los sucesos se ve venir desde que se plantea la interacción de los adolescentes con los narcos. Sin embargo, los Dardenne nunca tocan una nota falsa o sentimental. Es la realidad la que acabará imponiendo sus reglas con brutal determinismo. En menos de hora y media de metraje, los cineastas belgas demuestran no necesitar la paja empleada por varios de sus colegas para podernos conmover. En ese sentido, Tori et Lokita es quizá la más desesperanzada de sus películas.