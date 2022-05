Felipe Ehrenberg, al igual que Carlos Fuentes, conoció caifanes y ficheras durante sus excursiones nocturnas a los salones donde danzan los espectros del inframundo. Ciudades subterráneas pobladas de calaveras que, ahora y desde ya hace cinco años, se miran en el espejo que son las cavidades de sus ojos siempre clarividentes.

Apenas unos días antes de su muerte, Felipe pasó por París para regresar a México de un viaje a Burdeos. La primavera alcanzaba sus espléndidos días tibios de sol. Nos vimos en un café del barrio de plaza Maubert. Me platicó algunos de sus muchos proyectos, todos esos caminos por donde se adentraba en busca de nuevos hallazgos. Algo en la entonación de su voz me hizo pensar que no creía en sus palabras. Sin necesidad de formular mi pregunta, Felipe me respondió que los médicos le habían desaconsejado el viaje. La amenaza de la muerte no le impidió tomar el avión para cruzar el Atlántico y aceptar la invitación a un homenaje en Burdeos.

Hoy, mientras miro sus calacas buscando la revelación de su misteriosa danza, toman su sentido las palabras que me dijo al despedirse: Lo bailado nadie me lo quita .

Desde el fondo de las telas de donde de súbito me sales al encuentro, / resucitada y con tus guantes negros. / Para volar a ti, le dio su vuelo / el Espíritu Santo a mi esqueleto , las calaveras de Ehrenberg cantan en eco sus palabras sabedoras que ni la muerte podrá arrancarles lo bailado en la ciudad del más muerto de los mares muertos . Ahí donde su obra lo mantiene más vivo que cuando estaba vivo. Las velas de tu vida centellean siempre. Feliz cumpleaños, querido Felipe.

