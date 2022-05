Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de mayo de 2022, p. 4

Antes que actriz o cantante, Rosa Gloria Chagoyán se define como una pionera por los derechos de la mujer. Hace 37 años, una serie de eventos afortunados la hizo abandonar los foros de televisión, donde se le auguraba un exitoso futuro en las telenovelas, para subirse a un tráiler, entre salvajes y pelafustanes .

Fue así como nació Lola, el personaje que rompió estereotipos femeninos en el cine mexicano de los años 80, cuyo propósito fundamental fue dar un giro de tuerca a un medio machista que aplaudía a la madre abnegada, la fichera, la novia engañada.

No fue una ruta fácil. A Rosa Gloria la tacharon de loca cuando lanzó la idea de subirse a manejar un doble remolque, pero contó con la complicidad de una familia de transportistas, los Fernández, que además (de nuevo una coincidencia afortunada) pertenecen a una dinastía encabezada ni más ni menos que por el cineasta Emilio El Indio Fernández.

Hoy, Lola la trailera es conocida hasta en China, y Rosa Gloria narra el periplo para consolidar su éxito con la sencillez que no ha opacado el ser considerada un icono popular en México.

En entrevista con La Jornada reitera: Sólo quiero que a las mujeres nos respeten, que nos quieran, que nos permitan hacer lo que queramos. Nos catalogan como buenas amas de casa y buenas mamás, y sí, debemos serlo, es importante, pero tenemos otros sueños, otros deseos y luchas .

La llegada de la actriz a las instalaciones de este diario causa revuelo. Con todo el tiempo del mundo ella se detiene a saludar, a tomarse fotos, a decirle a las chicas jornaleras que la rodean que se quieran, que ellas pueden todo, y las invita a corear su nueva canción Todas las mujeres somos bien bonitas. Los caballeros, más tímidos, admiran la belleza de la miss estado de México 1973 desde lejos.

Me siento una persona muy afortunada, siento que diosito me ha protegido toda la vida porque me ha regalado el cariño del público, que es lo máximo que existe, pues es como si pertenecieran a nuestra familia, como si fuéramos hermanos. Imagínate qué bonito es tener tanta familia hermosa y cariñosa en muchos países , dice la cantante, siempre acompañada por su esposo, el productor Rolando Fernández.

Al recordar el tumultuoso estreno de la primera película de Lola la trailera, en enero de 1985, cuando un gentío paralizó la avenida Juárez frente al antiguo cine Variedades, al grado de que los granaderos lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los desbocados espectadores, Rosa Gloria asegura que nunca creyó que la cinta fuera a tener tal éxito. Fue un pico de lanza de la liberación femenina, se abrió un camino más para la mujer , añade con orgullo.

“Cuando presentamos la película, nos íbamos por las poblaciones con nuestro desfile de tráileres. Llegaba manejando a los pueblos y las mujeres me decían: ‘¡Bien, Lolita, para que vean que nosotras las mujeres sí podemos!’ Se quedó ese icono, y me da mucho gusto que esas experiencias me hayan tocado a mí.”

El año pasado, Chagoyán fue madrina de la primera Asociación de Mujeres Operadoras, en Tijuana, que integra a casi 30 traileras que trabajan en la región, estudian todo lo que tiene que ver con su labor para profesionalizar al sector y reconocen que la actriz las ha inspirado .

Y es que Rosa Gloria en verdad sabe manejar un tráiler. De hecho, pocas veces requirió dobles para las escenas de acción de sus películas, porque también monta a caballo, conduce motocicletas y está por terminar su curso para pilotear avionetas.

“Es muy difícil manejar un tráiler, pero ahora en Tijuana hay una escuela que enseña con simuladores. A las operadoras les dan clases de mecánica, de cómo cambiar las llantas o les muestran los diferentes tipos de cajas, pipas o remolques que hay, o cómo agarrar una pendiente dominadora, cómo frenar con motor en las bajadas, ¡y las curvas!

“También tienen sesiones con sicólogos, pues imagínate manejar 15 horas un tráiler en una carretera recta, aunque vayas con un compañero y pongas tu musiquita es un trabajo muy pesado. Muchas de ellas me dijeron que desde que me vieron en las películas de Lola quisieron ser traileras. Es una gran responsabilidad ser su inspiración, por eso me gusta que ahora las estén capacitando. Ellas lo hacen muy bien, las mujeres somos muy responsables.”