Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de mayo de 2022, p. 35

Para el diputado de Morena Carlos Hernández Mirón, promotor de la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no es posible aplazar la discusión del dictamen porque ya pasaron los 45 días que ordena ley, e incluso hubo una solicitud de prórroga por la Comisión de Asuntos Político-Electorales.

El 17 de febrero presenté la iniciativa de reforma y apenas la semana antepasada los consejeros electorales me pidieron una reunión; prácticamente reaccionan cuando el proceso parlamentario ha avanzado de manera legal y seria. También me sorprende que la Coparmex me pida una reunión para solicitar más tiempo, cuando esta iniciativa se presentó en febrero , dijo el legislador en referencia al pronunciamiento de los empresarios que solicitaron organizar un parlamento abierto para su discusión.

El morenista reiteró que la comisión que preside su compañero de bancada Temístocles Villanueva ha realizado un proceso legal, legítimo y apegado a la normatividad con base constitucional.