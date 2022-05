Pero, honestamente, no sé qué esperar porque es la primera vez que estoy en una posición como esta: uno del mundo , dijo. Entiendo que me voy a divertir jugando en la arcilla. Siempre tengo más motivación antes de Roland Garros y la voy a usar , anotó la polaca de 20 años, quien ha ganado sus últimos cinco torneos y 42 de sus 43 últimos sets.

En la parte baja del cuadro, la campeona del año pasado, la checa Barbora Krejcikova, no estaba segura de poder defender su título debido a una lesión en el codo derecho que la mantuvo fuera de las canchas desde febrero.

No tengo muchas expectativas , indicó la número dos del ranking. Por ahora me siento sana. Toco madera, me siento bien. Y creo que mentalmente estoy recargada , agregó la checa, quien debutará frente a la francesa Diane Parry.

El cuadro masculino no podía estar más desequilibrado. En la mitad superior del sorteo están el campeón defensor y número uno, el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, 13 veces monarca y cinco del orbe, el número tres Alexander Zerev, y el español de 19 años que tiene hasta ahora una temporada sensacional, Carlos Alcaraz. Este último, sexto del orbe, es el único que juega hoy en la jornada inaugural, frente al argentino Juan Ignacio Londero.