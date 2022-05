Emir Olivares y Arturo Sánchez

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en el liderazgo que puede asumir su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para encabezar el viraje en las relaciones en América, estimó que alcanzar un acuerdo de esta naturaleza es complicado.

Tras la videollamada que tuvo el miércoles con el senador Christopher J. Dodd, asesor de la Casa Blanca para la novena Cumbre de las Américas, por primera vez el mandatario reconoció la dificultad para concretar esos nuevos horizontes, por los que él se ha pronunciado desde hace meses.

Le tenemos confianza y afecto al presidente Biden, y queremos que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie (que encabezó López Obrador y a la que se han sumado otros mandatarios del continente). Es el momento de un gran viraje, de empezar una nueva etapa en las relaciones de los países de América. Va a ser un ejemplo para el mundo y sólo puede hacerlo el presidente Biden; por eso no descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo. Desde luego no es nada fácil , apuntó durante su conferencia mañanera.

Dijo que la respuesta de Washington a su planteamiento la esperaba entre ayer o este viernes, aunque no quiso adelantar si ha cambiado su postura de no asistir a la cumbre –se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles–, en caso de que insista en excluir a los países con los que tiene desacuerdos políticos (Cuba, Nicaragua y Venezuela).