Por otro lado, acometió de nuevo contra la UNAM, que se cundió de derechismo y existe una “burocracia dorada. Yo he hecho aquí algunos planteamientos, y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país, lo siga siendo, que no se mantengan cotos de poder, influyentismo; que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a quienes no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales”.

Agregó que con el presupuesto “se premiaba a gente, se les creaban institutos especiales; se fue creando una especie de burocracia dorada, y los profesores de asignatura ganando muy poco. Eso no significa que estemos en contra de la UNAM, sino que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por mal manejo en una instancia y se va a la UNAM como premio? O la posibilidad de corrupción o el tardar tanto tiempo sin clases presenciales”, tras la pandemia.

En otro tema, dijo que su gobierno prepara un aumento salarial para soldados, marinos, policías, personal de salud y burócratas.