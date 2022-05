▲ El actor Johnny Depp demandó a su ex esposa Amber Heard por difamación después de que ella escribiera un artículo de opinión en el diario The Washington Post. Foto Ap

Depp demandó a Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia por un artículo de opinión de Heard publicado en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post, en el que la actriz se describió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico . Los abogados de Depp dicen que el artículo difamó al actor pese a que no mencionaba su nombre. El juicio está ahora en su quinta semana.

Depp manifiesta que nunca golpeó a Heard y que él fue víctima de abuso por parte de ella. Pero los abogados de Heard argumentan que Depp abusó física y sexualmente de su clienta, y sostienen que las negaciones del actor carecen de credibilidad porque con frecuencia bebía y se drogaba al punto de perder el conocimiento y no recordar nada de lo que hizo.

Witkin afirmó que trató de ayudar a Depp con su abuso de sustancias y que lo puso en contacto con un terapeuta.

“Él decía: ‘Estaré bien. Estaré bien’. Y bueno, no estás bien”, mencionó Witkin, recordando una conversación.

La hermana de Depp, Christi Dembrowski, siempre estuvo preocupada por su bienestar, tanto en términos de abuso de sustancias como en general, resaltó Witkin.

Creo que todos, en el fondo, lo estaban, pero... las personas en la nómina realmente no dirán mucho. Lo intentarán, pero no quieren perder su trabajo , aseveró Witkin. No digo que todos entren en la categoría. Pero es algo extraño alrededor de personas como él. Todo el mundo quiere algo .

Witkin aseguró que su amistad con Depp comenzó a disolverse a fines de 2017, cuando el actor comenzó a alejarse.