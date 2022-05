Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 6

Las 144 bocinas, las 250 luces del escenario del Auditorio Nacional y las 20 mil palmas de los asistentes sirvieron de contexto para recibir a Joan Manuel Serrat, quien, junto con el titánico arsenal de personajes contenidos en sus canciones, llegó para iniciar el primero de dos conciertos en la Ciudad de México, dentro de su gira de despedida titulada El vicio de cantar.

Con un ánimo desbordantemente festivo y de excelente humor, Serrat dio la bienvenida: Qué bueno que me puedo acercar a ustedes, darles las gracias por haberme acompañado en tantas ocasiones a lo largo de mi vida. Es un gusto estar aquí, despidiéndome personalmente, como corresponde .

Ante la pletórica expresión de cariño del público, que demostró que el gusto por Serrat se lleva en la información genética, el catalán agregó: “No me van a hacer caer… pero guarden su boleto, no se les va a regresar su dinero, pero en el caso, poco probable y deseable, de que no lleguemos al final, podrán decir: ‘Yo lo vi caer’”.

Pasaron una triada de la treintena de canciones, Dale que dale, Mi niñez y Mi carrusel, cuando El Nano, después de dar unos pasitos de lo que pareció un intento de baile, afirmó: Mis canciones también son suyas porque les han dado sentido, y prendido de ellas traje a los personajes que en ellas habitan, y a través de ellas les doy mi gratitud y mi reconocimiento .

Haciendo un resumen, y para sus sagaces seguidores, expresó: “Cualquiera diría que mis personajes y yo nos tenemos una gran confianza, pero les confieso que apenas los conozco, lo que les he dicho a ustedes y alguna cosa más; por ejemplo, aquella mujer que yo quería o quise, no se bañaba en agua bendita se purificaba con ginebra. Si les digo que no hago otra cosa que pensar en ti, es verdad. Si les digo que nunca he abusado de una mujer de cartón piedra, es verdad; jamás recurriría a una torpeza así, por el momento, tal vez algún día salga en ¡Alarma!: ‘Cantautor de éxito descubierto abusando de una mujer de cartón piedra’”.

Todo mundo permanecía atento a cada movimiento de Serrat para atesorarlo, guardarlo en su retentiva, para que nunca se vaya a un lugar que no habite, para sacarlo/rememorarlo cuando el momento lo amerite, incluso los recurrentes intentos de lo que parecía ser el inicio de un baile más profuso.