Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 2

Guadalajara, Jal., La magia del Llano Grande, la región del sur de Jalisco al pie de los volcanes El Colima y Nevado de Colima, entre Sayula y Tuxcacuesco, ha hechizado desde siempre al cineasta Juan Carlos Rulfo (Ciudad de México, 1964), quien ahora, en el aniversario 105 del nacimiento de su padre, Juan Rulfo, está por consolidar lo que se llamará la Ruta Rulfiana, iniciativa nacida sobre todo de los habitantes de los pueblos de esa ardiente zona que recorrió Juan Preciado en busca de su padre, Pedro Páramo.

Más que como coordinador, como motor de empuje y figura concentradora, en torno a Juan Carlos Rulfo se han ido juntando muchas propuestas surgidas en los mismos pueblos, en las escuelas, en las casas de cultura o en las presidencias municipales.

No es una iniciativa que viene de fuera; yo me dejé revolcar por las ideas de los que están adentro y por la gente. La Ruta Rulfiana tiene que ser un homenaje a la gente, a la que participe, y no sólo a los pobladores; que sean temas que salen de ahí, un homenaje a los tesoros vivientes de la región, a la artesanía, a las obras sociales. Una ruta cuyo efecto se sienta todo el año tanto para habitantes como para visitantes, y que repercuta en bienestar para la región , dice en entrevista.

Proteger a los pueblos

Desde años atrás existe el proyecto de establecer la ruta que abarcaría, de entrada, sólo los pueblos de Sayula, San Gabriel y Apulco, este último, una pequeña localidad de apenas 300 habitantes en el municipio de Tuxcacuesco, donde está lo que fue la hacienda de Carlos Vizcaíno, bisabuelo materno de Juan Carlos y en la cual nació Juan Rulfo, junto a la iglesia también construida por el hacendado, en la que mandó colocar una réplica de un retablo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que permanece hasta nuestros días.

Por lo pronto, esos tres lugares, porque es un cordón umbilical que nos une y lo junta a él (a Juan Rulfo). En los tres hay fincas que tienen que ver con lo que es la familia, y son un buen pretexto para generar casas de cultura, la Casa Rulfo, que podría estar en San Gabriel y sería como el nodo de todo , refirió.

Pero también se trata de proteger a los pueblos, hacer una ley que haga que las casas no se tiren, que valgan las puertas, las paredes, restaurar los pueblos. Creo que a mi padre lo que más le interesaría es que la gente se diera cuenta del valor del lugar en que viven, de que las raíces que todos tenemos sean reconocidas, que la gente no se vaya de sus espacios, que se den cuenta de que viven en un lugar que es oro, pero que nadie aprecia como, considero, ahora se podrá apreciar.

–Pero, ¿qué ocurre con esos sitios? Por ejemplo, la hacienda de Apulco pertenece a una orden religiosa. ¿Cómo lograr que la ruta pueda estar abierta a todo interesado, si hay sitios restringidos al paso público?

–La hacienda de Apulco está a cargo de los Adoradores Perpetuos del Sagrado Sacramento, pero ya se dieron cuenta de que es un espacio de interés público y ahora están completamente dispuestos a generar una vinculación entre ciertos espacios de la hacienda y algunos días de la semana para que el público asista. Pero no solamente es la hacienda, el pueblo de Apulco quiere desarrollar una infraestructura alrededor de la hacienda y de la iglesia para que la gente tenga un espacio adonde llegar.

Juan Carlos Rulfo señaló que también en esa ruta debe construirse una clínica de salud regional, pavimentar carreteras; que no se trate sólo de un evento anual como el que se vive en estas fechas por el aniversario del nacimiento de su padre, sino una serie de actividades todo el año, ir a las escuelas para trabajar con formas de hablar de la región; si alguien quiere, escribir un cuento que lo trate de hacer por sí mismo sin copiar a Rulfo; tomar fotografías, promover el amor al espacio, invitar a otros fotógrafos.