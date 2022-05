Lo mismo hay que hacer con el tema de la violencia, pues no pueden tolerarse conductas violentas que se convierten en costumbre. “Que si tienen un novio y les pide su celular para ver qué es lo que traen, que si les dice ‘no hables con aquel’, eso no está bien; eso no es costumbre, es violencia”, recalcó.

La mandataria subrayó que construir una cultura de la paz no es solamente atacar a los delincuentes, sino que es una tarea que se debe realizar desde las escuelas y la familia.

Rosa Icela Rodríguez precisó que como parte de este programa se impulsarán jornadas de prevención de adicciones y llamó a los jóvenes a no buscar una falsa satisfacción en el consumo de sustancias, no traicionar sus valores, a su familia ni sus sueños.

En ese tenor, la funcionaria preguntó a los adolescentes a qué profesión se quieren dedicar: doctor, maestro, ingeniero, arquitecto, diseñador, abogado o periodista, a lo que los estudiantes respondieron levantando la mano, según la opción de su preferencia.

“Me faltan muchas profesiones, quien quita de aquí salga un astronauta, un empresario…, quizá también de aquí salga un presidente. ¿Quién quiere ser presidente… presidenta? ¿Quién quiere ser presidenta?”, aunque en este caso pocos levantaron la mano.