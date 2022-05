En una entidad como Tamaulipas, donde el crimen organizado impone reglas y decide circunstancias políticas (recuérdese la ejecución del candidato priísta a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, a unos días de las elecciones de junio de 2010, en que era absoluto puntero), usar este recurso para tratar de frenar tendencias electorales o de provocar conflictos postelectorales es una medida que corresponde al hecho de que García Cabeza de Vaca necesita conservar el poder estatal a como dé lugar, para evitar el cumplimiento del desafuero federal que podrá aplicarse cuando deje la gubernatura y enfrente acusaciones judiciales que deberían llevarlo a la cárcel.

En Durango ha arreciado la difusión de noticias que buscan detener el supuesto ascenso de Marina Vitela Rodríguez, postulada por Morena y aliados, frente al priísta Villegas, apoyado por el gobierno estatal panista a cargo de José Rosas Aispuro Torres.

Bajo la firma de redacción , en un diario editado en la Ciudad de México, se publicó ayer una nota en la que se señalan presuntos actos de corrupción que involucran a hijos de la candidata morenista y a otros políticos duranguenses. Vitela rechazó tales señalamientos y envió un mensaje directo a su adversario Villegas, asegurando que éste sabe que son falsas las acusaciones.

Durango es otra de las entidades norteñas en donde el peso del dinero de origen oscuro y la complicidad política con el crimen organizado imponen resultados.

Y, mientras una interpretación forzada colocaba ayer a Ricardo Monreal en la lista oficial de corcholatas 2024, cuando en realidad el presidente López Obrador sólo dijo que tienen derecho, todos , que no lo excluye: no, a nadie, no, no, no , pues hay muchos y muy buenos, mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación , ¡hasta mañana!

