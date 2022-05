Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 16 de mayo de 2022, p. 3

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, adelantó el anuncio que formalizará hoy la Secretaría de Hacienda. Con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que, en promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento de 7.5 por ciento aproximadamente . Será un aumento escalonado del tres, dos y uno por ciento para aquellos salarios menores a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quienes menos perciben, para un ingreso aproximado de 14 mil 300 pesos .

Celebración magisterial bajo el signo obradorista. Rodeado de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezada por Alfonso Cepeda, su actual dirigente, López Obrador tuvo una deferencia hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la ceremonia oficial: Hay que reconocerles a ellos que, en los momentos más difíciles, cuando estaba en su apogeo el neoliberalismo queriendo privatizar la educación, estaban en la calle luchando y protestando .

Silencio entre los comensales.

En su repaso histórico de quienes han plasmado su sello en la historia de la educación en México mencionó a José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Ignacio Manuel Altamirano, pero también hizo un recordatorio para quienes compaginaron su trayectoria como mentores con su lucha revolucionaria. Aquí hacemos también un reconocimiento al maestro Lucio Cabañas y al maestro Othón Salazar , acotó.

Fue el espacio para reivindicar su visión de una educación humanista, que deje atrás las políticas neoliberales en el sector. Queremos una formación orientada al humanismo. Que nada humano nos sea extraño; que, en todos los libros, aunque sean de ciencias naturales, haya un tronco común dedicado al humanismo. Que primero nos formemos como buenos seres humanos, y luego ya buenos científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. No queremos inventores de bombas atómicas, no. Queremos creadores de fraternidad .

Tiempos sucesorios anticipados que incidieron en la asignación logística y partieron al gabinete e invitados. En el presidium, compartieron con López Obrador y Gómez el lugar de honor el gabinete de seguridad; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.