Los medios y las autoridades iraníes no han comentado sobre las redadas y no hubo detalles adicionales disponibles de inmediato. Las autoridades arrestan ocasionalmente a activistas en campos culturales por presuntas violaciones de seguridad.

En otra publicación de Instagram, Rasoulof, que no fue el objetivo de las redadas recientes, identificó a dos de los cineastas detenidos como Firouzeh Khosravani y Mina Keshavarz.

Rasoulof ganó el primer premio del festival de cine de Berlín en 2020 por su película There Is No Evil. Cuenta cuatro historias vagamente conectadas con los temas de la pena de muerte en Irán y las libertades personales bajo la tiranía.

Poco después de recibir el premio, fue sentenciado a un año de prisión por tres películas que hizo y que las autoridades consideraron propaganda contra el sistema . Su abogado apeló la sentencia. También se le prohibió hacer películas y viajar al extranjero.