Por otra parte, la idea de la atmósfera acústica nació de una colaboración que Josué acababa de realizar con un amigo músico. Esa canción, dedicada al padre de su colega, contenía dos violines y dos chelos. Me quedé superencantado con la vibra que producen las cuerdas , agregó. Tras hablar con otro miembro de la banda, comenzó a trabajar en los nuevos arreglos. Me fascina la nostalgia, esa atmósfera que crean las cuerdas, esa sensación de estar en una obra de teatro, y fue por eso que decidí ponerlo para toda la gente que escucha mi música , puntualizó.

Sin embargo, lograr unas 20 presentaciones durante los picos más altos de la pandemia no fue fácil, me preguntaba si estaría haciendo lo correcto y, por otro lado, necesitaba sobrevivir , recordó. Así que comenzaron con aforos de 50 personas, y al ver el impacto que causaban se fueron ampliando a cien, hasta llegar a tener poco más de 200 asistentes en un concierto. A veces las redes sociales te pueden matar, las opiniones de la gente, ya todo mundo juzga. Era una forma de tratar de husmear si estábamos haciendo bien las cosas , señaló.

Gira en KAsas, con alrededor de 10 años, volvió a transformarse. “Cuando comenzó la pandemia no podía estar de gira, y menos porque estos shows, parten de la idea de que haya esta intimidad de tocar en la sala de los fans, o a veces en su cochera, o en su jardín. Me gusta que sean pequeños”, detalló.

“Debido a la pandemia se me ocurrió hacer un venue al aire libre, para tener shows. Traté de juntar todo lo que he creado durante estos años, y fue la forma de celebrar todo este tiempo de trabajo”, explicó Josué en entrevista. Así, lo que comenzó como algo simple, terminó incluyendo a agrupaciones fraternas de Kill Aniston, como La Gusana Ciega, División Minúscula y Austin TV.

Kill Aniston desde hace más de 20 años hace rock folk mexicano independiente, algo de lo que Guijosa se enorgullece. “Mi ideología es tratar de ser independiente siempre, porque sí se puede vivir bien y ser honesto contigo. La verdad es que me siento muy afortunado de tener la vida que soñé desde morro”, explicó el líder de la banda.

Rechazo a algunos vicios

Su contacto con el mundo de la música también ha generado cierto rechazo hacia algunos de los vicios en la industria, razón por la que Josué ha insistido, tratando de no pertenecer a este mundo de la música, la cual siento que está supercontrolada por la misma gente de arriba. Siempre debes tener a alguien que conoce a esta persona de este bar, o que a esta persona de este festival. Entonces no me encantaba, nunca le entendí a esa forma de trabajo , criticó.

Además de que las canciones de Kill Aniston en Cuarteto de Cuerdas en Vivo en KAsa 881 son ya conocidas, Guijosa insistió en lanzar el material completo, porque me gustan los discos que cuentan una historia, que tienen personalidad, o esa emoción de la que salieron y quiero escucharlos todos, y ver si entiendo lo que quiso mostrar el artista , expresó Josué.

El nuevo disco de Kill Aniston ya está disponible en plataformas de streaming. La banda comenzará una gira por ciudades como Toluca, Guadalajara, Pachuca, San Luis Potosí, Monterrey y varias más a partir del 15 de julio.