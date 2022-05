Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 16 de mayo de 2022, p. 4

Madrid. El Mallorca venció 2-1 al Rayo Vallecano para salir de la zona de descenso en la jornada 37, la penúltima de la liga española, y el equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre depende de sí para lograr la salvación el próximo domingo, cuando visiten al Osasuna.

Un gol de último minuto de Abdón Prats (90), jugador surgido de la cantera, liberó la tensión en el estadio de Son Moix, luego de un partido que no salía del empate, y devolvió las esperanzas al Vasco para quedarse una temporada más en la primera división.

La suerte y los árbitros no entrenan con nosotros de lunes a sábado, por lo tanto no podemos excusarnos en ello. Evidentemente se dan mejor las cosas a veces que otros días; un poste, un penalti, cualquier factor incide aunque no lo quieras. Hoy (ayer) se dio una dosis de suerte y dependemos de nosotros mismos , señaló el mexicano tras el partido.

Con esta victoria, el Mallorca llegó a 36 unidades, las mismas que el Cádiz, el cual igualó 1-1 con el Real Madrid, pero con una mejor diferencia de goles.

Los locales tomaron ventaja en los primeros minutos gracias a Muriqi (13), quien anotó de cabeza tras un centro medido de Jaume Costa. Aunque el tanto los motivó a ir por el segundo, no concretaron ninguna de sus jugadas y dejaron con vida a un Rayo que hasta entonces sufría.

Tanta fue la insistencia de los de Vallecas que al final lograron romper la defensiva del Mallorca. Luego de fallos de Falcao y Nteka, Pathé Ciss aprovechó un tiro de esquina y emparejó el marcador (60), mandando a su rival, otra vez, a puestos de descenso.