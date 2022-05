Contrajo matrimonio muy joven, pero no se veía dedicada exclusivamente al hogar. Eran finales de los años 60 cuando escuchó en la radio un anuncio sobre una carrera de cine. No lo pensó dos veces, de inmediato se inscribió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde conoció a Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), uno de los pilares de la fotografía en México y el ámbito internacional en aquella época; a partir de allí su destino quedó sellado.

▲ La obra de Graciela Iturbide se ha expuesto en algunos de los recintos más importantes del mundo, como el Pompidou y la Tate Modern, de Londres. Arriba, la fotógrafa durante una entrevista con La Jornada en 2017. Foto Yazmín Ortega Cortés

Siempre fotografío lo que me sorprende. Soy, como dicen en Estados Unidos, una fotógrafa de la calle. Tomo lo que veo y me gusta. Si algo me interesa mucho, vuelvo al lugar y lo llevo a la cámara , explicó a este diario la artista, quien está convencida de que su mirada sigue fresca y alerta, apasionada, y mientras existan en mí la pasión y la sorpresa, seguiré tratando de observar el mundo para interpretarlo .

Asegura que jamás ha tomado una fotografía digital, ni siquiera con su teléfono celular, aunque ello no quiere decir que esté en contra de ese formato, pero la fotografía analógica, explica, es un ritual muy importante, desde usar rollo en la cámara, sacar las imágenes, revelar, poner los contactos en la mesa y elegirlos .

La imagen que nunca captó

Es partidaria de la fotografía en blanco en negro, no sólo porque así lo aprendió de Álvarez Bravo, sino porque, dice, es la mejor manera que ha encontrado para lograr la abstracción de lo que observa y capta con su mirada.

Tengo mi mundo y trato de seguir en él, independientemente de que haya otras maneras de ver y hacer que puedan ser interesantes; es mi mundo y mi cámara es el pretexto para conocer los lugares donde estoy y las personas; es el medio que me ayuda a conocer mejor las culturas.

Acerca de su foto favorita, reconoce que es una que nunca llegó a tomar: un señor llevaba en una bicicleta decenas de pollos; atrás de él venía un muchacha en traje de novia, y tras ella, sus padres, todos en una calle polvorienta.

Me quedé tan sorprendida y maravillada con esa escena que no pude sacar mi cámara, pero siempre tengo presente esa imagen , narró la fotógrafa que ama los pájaros y es capaz de pasar horas esperando una parvada o que algún ave se acerque lo suficiente a su cámara.

Una de sus imágenes más emblemáticas, La mujer ángel, fue utilizada para la portada del sencillo Vietnow (1997), del grupo estadunidense de rap metal Rage Against The Machine, cuyas letras son de contenido político. Mientras la mayor colección institucional de sus fotografías se encuentra en Estados Unidos, en los acervos Wittliff, de la Universidad del Estado de Texas, en San Marcos, Texas.

De forma individual, la obra de Graciela Iturbide se ha expuesto en los principales recintos de arte del mundo, como los museos Paul Getty, el Pompidou y el de Arte Moderno de San Francisco, así como la galería Tate Modern de Londres; también ha recibido innumerables premios y distinciones.