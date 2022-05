Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. 8

Creemos que sabemos quiénes somos, nos construimos y edificamos nuestras identidades (...) y luego algo sucede. Podría ser una pérdida, como en mi caso. Podría ser una trasgresión, un divorcio o lo que sea , sostuvo alguna vez Nick Cave, músico, escritor, cineasta… figura de culto reconocida por su distintiva voz de barítono, sus trajes elegantes y su cabello teñido de negro.

El australiano se destacó como cantante principal de la banda Nick Cave and the Bad Seeds, que interpretó temas sobre el amor, la religión y la violencia en 17 discos. También ha escrito novelas, así como actuado y dirigido obras de teatro.

Ahora, el nombre de Nick Cave vuelve a estar en portales de todo el mundo tras conocerse la muerte de otro de sus hijos, Jethro, de quien se dijo ayer, falleció a los 31 años.

Hay que recordar que el artista perdió en 2015 a su hijo Arthur de 15 años, al caer de un acantilado en Brighton, Australia. Hizo un álbum y un documental dedicado a él, mostrando cuánto sufrió por esa pérdida y lo difícil que fue crear a partir de entonces.

Ayer, la noticia de las pérdida de Jethro fue confirmada en un comunicado al portal NME por el líder de Bad Seeds, que decía: “Con mucha tristeza, puedo confirmar que mi hijo Jethro falleció.

Estaríamos agradecidos por la privacidad de la familia en este momento , agrega la misiva. La causa de la muerte aún es desconocida.

Jethro, nacido de una relación fugaz con una modelo australiana, tenía el mismo oficio de su madre, y había empleado el apellido Cave en los comienzos de su carrera, pese a que no conoció a su padre hasta los siete años. El joven se convirtió en maniquí después de ser descubierto y también probó suerte en la actuación, con papeles en Corroboree, de 2007 y My Little Princess, de 2011. Había trabajado más recientemente como fotógrafo.