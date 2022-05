▲ Los jugadores fueron ignorados en la decisión de reducir a siete entradas los juegos de martes y miércoles, critica el ex segunda base. Foto tomada del Facebook de los Diablos Rojos

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. a12

A Ramón Hernández, fino segunda base de los Diablos Rojos del México en los años 60 y 70, le decían El Abulón, más por culpa de un viejo amigo de la secundaria que tuvo la ocurrencia de gritarle ¡ese güero, abulón! mientras jugaban al voleibol en su natal Veracruz, que por su gusto por los moluscos. Recordarlo le causa gracia. Durante 15 años, ese sobrenombre lo acompañó a todos los parques donde jugaban los Diablos, aquella época en la que el beisbol era un deporte de conjunto y el pelotero estaba obligado a pensar antes de cada jugada, según dice.

Al veracruzano no le gusta lo que observa hoy en los partidos de la Liga Mexicana (LMB), más aún cuando se anuncian las mismas formaciones y los pítchers, que antes dedicaban horas al estudio de sus rivales, utilizan acordeones para saber dónde lanzar la pelota. Se está perdiendo la esencia del beisbol , advierte el cuatro veces campeón con la novena escarlata. Pero no sólo eso: ahora se piensa cada vez menos. Hay veces que los peloteros agarran la pelota y sacan su acordeón para ver cómo tienen que jugar. Eso quiere decir que no hay estudio ni memoria deportiva .