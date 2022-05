Para Julio Camacho, sin embargo, las ventas no han sido las esperadas. No están que digamos qué bárbaro, porque la gente tampoco tiene dinero, pero hace su esfuerzo .

Ana Pérez señaló que aun cuando en Jamaica está más barato, de una semana a otra subieron los arreglos hasta 50 por ciento a 700 pesos, por lo que preferí comprar mis rosas, tulipanes y gerberas y hacerlos yo para mi mamá, mis tres hijas y cinco hermanas .

Mientras José Flores compró un arreglo de girasoles y rosas en 750 pesos, pues mi mamá se lo merece , Rosa García destinó 350 pesos en uno similar y Toño Hernández 250 porque ya no me alcanzó para más, pues me faltan los chocolates de mi mujer .

Los arreglos frutales también tuvieron una importante demanda desde el fin de semana, con costos de 250 a 600 pesos, lo cual contribuye a sacar adelante el negocio familiar de arreglos frutales Quiroz , señaló César Quiroz.