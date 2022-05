No podemos seguir viviendo en un país donde las mujeres pueden desaparecer y no pasa nada, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien llamó a tomar medidas urgentes para detener esta violencia.

Pero la razón más grave, sostuvo Zaldívar, es la impunidad en la que terminan la mayoría de los feminicidios.

¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días del año? Porque pueden y porque no pasa nada, y no hay consecuencias, ya que los feminicidios no se investigan, porque cuando se hace, se investigan mal y como consecuencia las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene después la impunidad , afirmó.

Agregó que muchos casos de feminicidio no son denunciados por desconfianza en las autoridades, de los que se denuncian, pocos se investigan y concluyen en la aprehensión de los presuntos responsables, y sólo una minoría casi insignificante, se judicializan.