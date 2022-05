Arturo Sánchez Jiménez y agencias

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 9

El gobierno de Estados Unidos ha empezado a expulsar a cubanos y nicaragüenses a México, con fundamento en una facultad relacionada con la pandemia de covid-19, que niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo, expandiendo el uso de la norma aun cuando públicamente dice que está intentando ponerle fin, señalaron funcionarios el miércoles.

El país vecino llegó a un acuerdo con el gobierno nacional para sacar hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego, California, y El Paso y Río Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las acciones. Al cierre de esta edición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no se había pronunciado sobre la veracidad de este punto.

México aceptó el acuerdo el 26 de abril por el aumento exponencial en las llegadas de indocumentados de ambos países a territorio nacional y a Estados Unidos, confirmó a este diario. El país se comprometió a aceptar números limitados de cubanos y nicaragüenses con el objetivo de que el flujo suceda de la manera más ordenada posible , aclaró.

México también tomó en cuenta que el gobierno estadunidense había empezado a procesar de nuevo visas en Cuba, destacó.

Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press, a condición de guardar el anonimato, debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Dichas expulsiones se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual se ha utilizado para deportar indocumentados con el argumento de evitar la propagación del covid-19, cuyo levantamiento está previsto para el día 23.