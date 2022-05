E

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a los seguidores de su predecesor Donald Trump de grupo extremista y advirtió que el movimiento comandado por el magnate, Make America Great Again, representa un peligro para los valores democráticos estadunidenses al ser la organización política más extrema en la historia reciente del país. En conferencia de prensa, el demócrata sostuvo que las iniciativas republicanas son favorables a los ricos, mientras su agenda está destinada a la clase trabajadora.

Estas expresiones, vertidas en el contexto de toma de posiciones ante las elecciones legislativas de noviembre próximo, muestran que el gobierno de Biden no ha podido superar la profunda crisis política, institucional y social con que inició su mandato. En el poco más de un año transcurrido desde que llegó a la Casa Blanca, no sólo no ha logrado cerrar la ruptura creada por Trump al desconocer los resultados electorales y convocar a sus simpatizantes a hacer lo propio, sino que ha asistido al avance de la ultraderecha en temas como el proyecto de la Suprema Corte para anular la protección constitucional al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en materia reproductiva, o la ola de legislaciones locales que restringen el derecho al voto de sectores tradicionalmente contrarios al Partido Republicano.

En medio de esta ofensiva conservadora, cuyo punto de partida puede ubicarse en el asalto al Capitolio de enero de 2021, el presidente demócrata ha estado lejos de hallarse a la altura del desafío. No ha tenido ningún éxito en reconducir a la ciudadanía trumpista al marco de la institucionalidad y la discusión racional –algo que se antoja ciertamente difícil, dado el nivel de fanatismo y cerrazón de este sector–, pero tampoco ha sido capaz de concretar modificaciones sustanciales en materia económica para el bien de las mayorías.