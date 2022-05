Explicó que existen importantes diferencias entre la necropsia oficial y la que pidió la familia, y que van a demostrar ante un juez y autoridades que no fue un accidente.

Aunque dijo que no podía brindar detalles, Escobar indicó que la joven no tenía puestos sus tenis y sus pertenencias no estaban cerca de ella cuando su cuerpo fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla, pues de haber sido un accidente esos objetos hubieran estado con ella. Además, la estudiante de leyes presentaba diversos golpes en el cuerpo.