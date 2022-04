De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de abril de 2022, p. 8

Marco Antonio Solís El Buki ha sido nombrado como la Persona del Año 2022 por parte de la Academia Latina de la Grabación, organización internacional que otorga el Grammy Latino en Estados Unidos. De modo que la carrera de más de cuatro décadas del músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico, será reconocida por ser uno de los más exitosos y polifacéticos artistas en la historia de México.

Me encuentro muy emocionado y agradecido con la Academia Latina de la Grabación por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado, y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor por medio de esta bendición que se llama música , manifestó Solís.

Antes que Marco Antonio Solís, otros músicos que han disfrutado de dicho reconocimiento son: Rubén Blades, Caetano Veloso, Shakira, Juan Gabriel, Carlos Santana, Gilberto Gil, Vicente Fernández y Julio Iglesias, entre varios más.