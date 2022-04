Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de abril de 2022, p. 3

La Habana. La directora general de La Jornada, Carmen Lira Saade, fue condecorada ayer por el gobierno cubano con la Orden de la Amistad, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria como periodista y por los lazos solidarios que unen a este diario y a sus trabajadores con la isla.

En una ceremonia realizada por la tarde en el Ministerio de Cultura en esta capital, la medalla le fue entregada por el titular de esa dependencia, Alpidio Alonso Grau, en representación del presidente cubano, Miguel Díaz Canel.

No he hecho más que respetar mis ideas y lo que siento , señaló la galardonada al explicar que la amistad y solidaridad con Cuba, tanto en lo personal como en lo profesional, “es de mucho tiempo atrás. Somos hermanos, y no ocurre con todos. Hemos recibido muchísimo del pueblo cubano y sus próceres que nos han acompañado.

Recibo esta medalla como un gran honor. México y Cuba son dos pueblos que se quieren y me parece natural; respetamos a donde quieren ir , puntualizó la periodista al recordar que desde su infancia su inclinación fue hacia la izquierda.

El viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, destacó la labor de Carmen Lira como corresponsal de guerra en Nicaragua y reafirmó que los lazos fraternos entre ambas naciones “están basados en una tradición de larga data, la cual ha hecho suya el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, es mejor reconocer a los amigos de siempre, como es el caso de Carmen, tanto por lo que ha hecho ella misma y La Jornada, y sus trabajadores”.

En ese acto se interpretaron los himnos nacionales de México y Cuba. Fue una ceremonia breve en la que no hubo demasiada solemnidad, de tan cercana la sensación de camaradería, en una suerte de intimidad y solidaridad entre los invitados que felicitaron afectuosamente a la periodista, que no dejó de obsequiar cálidas sonrisas. Entre ellos estuvieron presentes el escritor cubano Abel Prieto, el crítico literario Fernando Rodríguez Sosa y el antropólogo Héctor Díaz Polanco.