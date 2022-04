De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de abril de 2022, p. 11

El fármaco AZD7442 de AstraZeneca, una combinación de anticuerpos de acción prolongada, redujo el riesgo de desarrollar covid-19 sintomático en 77 por ciento y no se detectaron casos de enfermedad grave o muertes relacionadas durante el seguimiento a seis meses. Esto es el resultado del ensayo denominado Provent, realizado en 87 puntos de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Bélgica.

El laboratorio AstraZeneca informó en un comunicado que las concentraciones de AZD7442 permanecieron elevadas en suero seis meses después de la administración, lo que respalda que una sola dosis podría proporcionar una protección contra el coronavirus durante al menos seis meses.

La información fue divulgada en el New England Journal of Medicine, en el que el investigador principal Myron J. Levin, profesor de pediatría y medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, manifestó que si bien las vacunas anticovid han sido altamente efectivas para reducir la hospitalización y la muerte, los casos siguen aumentando y muchas personas siguen estando en alto riesgo, incluidas las inmunosuprimidas y las que no pueden ser vacunadas.