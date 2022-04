Una semana después que no se aprobara la iniciativa al no alcanzar los votos de dos terceras partes del pleno en la Cámara de Diputados, frente a cientos de simpatizantes se expusieron, ahora con nombre y fotografías, a los que llamaron legisladores traidores .

Alrededor de la fuente de Mercurio, Morena convocó ayer a un festival por la soberanía nacional. Allí oficialmente empezó la presentación pública de las fotografías, el nombre y la fuerza política de panistas, priístas y perredistas a quienes desde el partido en el poder se les denomina traidores a la patria . Delgado los acusó de entregar el petróleo y el sector eléctrico a los extranjeros y peor, y nuestra madre es nuestra patria, ellos no tienen madre .

También se montaron cuatro pizarrones que hicieron de paredón , según la visión de Mier. Jóvenes en camisetas con el símbolo químico del litio ofrecían un plumón negro.

Y así quedaron las frases: Nos veremos en las urnas, perros . “Los patrones de Alito son los extranjeros y no el pueblo de México”, la patria no se vende , El pueblo no olvida , ¡Viva México, ratas! , “No los vamos a perdonar…”