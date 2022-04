Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 22 de abril de 2022, p. 13

Vamos a la renovación, existen condiciones, ahora, inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una pregunta relacionada con la renovación de la dirigencia en un sindicato universitario, el mandatario respondió que “la libertad no se implora, se conquista, pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, a los llamados líderes charros”.

Los agremiados tienen que conquistar su libertad

Durante la conferencia de prensa expresó que el país vive nuevos tiempos en los cuales los trabajadores son libres y, en sus organizaciones gremiales tienen también que conquistar su libertad.

Señaló que si bien la esclavitud fue abolida hacia 1914, estos abusos continuaron tiempo después y, parafraseando a Simone de Beauvoir, el Presidente acomodó la frase al tema en cuestión:

“No habría líderes charros si no tuviesen como cómplices entre los propios oprimidos. Existe un especie de masoquismo; tenemos que rebelarnos.”

En ese contexto hizo un llamado a los trabajadores, en particular del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, a rendir homenaje a sus precursores, como Evaristo Pérez Arreola, “ ejemplo de un sindicalismo democrático, como fue el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), por eso da mucha tristeza ver cómo se destruyó esa organización de los trabajadores, indicó.