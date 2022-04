Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 22 de abril de 2022, p. a12

El sociólogo argentino Diego Murzi señaló que es necesario dejar de ver al aficionado como un criminal y buscar más un deporte de convivencia, al tiempo que destacó una cultura de una masculinidad violenta dentro del futbol.

“Es un error pensar en las barras sólo como organizaciones criminales, pues se minimizan acciones”, dijo Murzi en una mesa redonda organizada por la Universidad Autónoma de México (UAM) y dirigida por el sociólogo Fernando Segura para abordar la violencia en el balompié.

Murzi, egresado del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de General San Martín de Argentina, señaló que como parte de los actos de la violencia en el futbol los seguidores y jugadores buscan reafirmase como el estereotipo machista de hombre.

El futbol es uno de los gran-des vectores para generar una identidad masculina. Los aficionados buscan reafirmarse como hom-bres machos no homosexuales, incluso lo hacen con cánticos. Otra de las formas de esa construcción es bajo el esquema tradicional de soportar los golpes, no llorar, no quejarse y muchas veces es contraproducente para ellos mismos.