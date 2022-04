Por otra parte, la ganadora de seis medallas paralímpicas, cuatro de oro y dos de plata, aseguró que de conseguir su calificación a París 2024, su meta principal no será obtener otro logro personal, sino enaltecer al deporte adaptado.

“Desconozco si llegaré a los próximos Juegos, me estoy preparando para eso, ese es mi sueño, dar una nueva marca, hacer otra vez algo histórico para mi país, pero primordialmente para la credibilidad y la dignificación del deporte paralímpico.

Mi participación dependerá de mis capacidades, hoy lo más importante es la salud, y si mi cuerpo está preparado para asistir a otra justa por supuesto que buscaré la clasificación, sobre todo, tratando de demostrar hasta dónde podemos llegar con trabajo y dedicación , aseveró.