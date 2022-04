F

iebre, vodka y otras alucinaciones post soviéticas. En La fiebre de Petrov (2021), de Kirill Serebrennikov, un relato no lineal, muy caótico, con largos plano secuencias y continuas dislocaciones temporales, da cuenta del estado febril de Petrov (Semyon Serzin) –autor de novelas gráficas y mécanico– y de su esposa Petrova (Chulpan Khamatova) y su hijo de ocho años. Este curioso clan familiar, sacudido por las alucinaciones, procede de la novela The Petrovs in and around the Flu (2016), del escritor ruso Alexéi Salnikov, radiografía mordaz, con toques de humor negro, del clima social en la Rusia de Boris Yeltsin.

A esa visión literaria apocalíptica de una sociedad al borde del abismo, donde resulta imposible distinguir realidad y mentira, Serebrennikov añade los ecos de su experiencia como cineasta continuamente hostigado y reducido a arrestos domiciliarios por postura crítica frente al poder. Su personaje Petrov, en deambulación urbana alcoholizada con su amigo Igor (Yuri Kolokolnikov), nos devuelve la imagen del ciudadano común, desorientado e inerme, que asiste a una serie incontenible de abusos y arbitrariedades muy fuera de su control. En una alucinación que entremezcla vigilia y sueño, un policía pone en sus manos un revolver orillándolo a ser partícipe involuntario en una ejecución masiva, un suceso apenas distinto de la racha criminal a que se libra su esposa, una bibliotecaria respetable, convertida a su vez en una asesina serial dotada de poderes sobrenaturales.