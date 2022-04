Reyes Martínez Torrijos

La escritora Yael Weiss se declara absolutamente en contra de una literatura que deba ser bien pensante o negociar con la censura; como el futuro en la ficción muchas veces es distópico, hay un optimismo casi obligatorio en el resto de la literatura .

La autora del libro de cuentos Las cicadas (Elefanta Editorial), dice a La Jornada que su idea de la escritura es clara: No hay que nunca escuchar los requerimientos externos. No vamos a ser políticamente correctos .

Weiss (CDMX, 1977) sostiene que el mal está, simplemente hay que transformarlo en bien. Me interesa mostrar ese conflicto interno de ciertos monstruos y ciertas contradicciones que nos habitan y que a veces no les gusta a las personas ver que esa es la realidad .

La narradora reconoce dos espacios: aquel donde tratamos de proyectar un ideal de cómo vamos a hacer las cosas y en el que retratas la realidad, que no es políticamente correcta. En la realidad somos seres muy complejos .

Una cosa es lo que somos y otra lo que hacemos. En el terreno de lo que hacemos sí hay juicio moral y te puedes comprometer de alguna manera. Se puede tener en la imaginación pulsiones pedófilas, pero si pasas a la acción estás en un problema, o sea, es condenatorio, pero no lo es aceptar que nos habitan monstruos y contradicciones .

Menciona que “hay que comprender qué pasa en esas cabezas: es totalmente condenable pasar al acto, pero necesitamos la literatura para que nos muestre quiénes somos y a partir de ahí trabajar en qué es lo que hacemos y cómo actuamos, sin pensar que somos seres puros y que basta con una buena educación para ahuyentar toda oscuridad y todo mal.

“Terencio decía ‘nada humano me es ajeno’. Yo, en ciertas situaciones extremas, he comprendido que puedo ser una asesina frente a ciertas personas o cosas que me provocan, pero el sufrimiento para mí es lo único inadmisible.