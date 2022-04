Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 21 de abril de 2022, p. 30

El gobierno federal irá por 15 mil jóvenes directamente a su casa en barrios y colonias que presentan mayor rezago social, al igual que las más complicadas en cuestión de inseguridad en la Ciudad de México, para evitar que sean reclutados por la delincuencia organizada y así tener comunidades pacíficas.

En el Parque Justicia Social, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, funcionarios federales, acompañaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a dar el banderazo de salida a las brigadas de la estrategia denominada Constructores de la Paz, que invitarán a la población joven a registrarse en los módulos móviles del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que obtienen un beca de capacitación laboral de 5 mil 258 pesos mensuales durante un año e inscripción al IMSS.

La mandataria capitalina consideró que este plan quizás es el más humano del gobierno federal, pues se trata de decirle a un joven que deje la violencia y la delincuencia por una opción de vida que permite, además, la construcción de la paz.