a emisión 64 de los premios Grammy, cuya ceremonia se llevó a cabo el pasado domingo 3 de abril, lució como una de las más aburridas de años recientes, inclusive más que la de 2021 en que, a razón del encierro por pandemia, los productores buscaron que fuera más creativa. Mas, la aburrición aludida no se refiere a lo entretenido o no de la misma, en cuanto a actuaciones en directo, o a la carencia de simpatía en sus conductores (de hecho, el anfitrión Trevor Noah es bastante agradable), sino a lo cada vez más cerrado y anquilosado del círculo que arropa la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, en cuanto a músicos, productores y sonidos promovidos y/o premiados. Cero excitación artística.

Cada año se diluye la esperanza de que su alto impacto mediático arroje luz sobre corrientes o músicos interesantes, que reflejen lo que realmente está teniendo impacto en las calles, los conciertos, o incluso las redes sociales y las plataformas reproductoras, de manera orgánica (esto es, sin payola de por medio, pues es adonde ahora se van tales inyecciones de dinero). Al contrario, la entrega se vuelve cada vez más conservadora, musicalmente hablando; géneros seguros, probados desde hace décadas. Como ya se ha comentado en este espacio otros años, la industria comercial se premia a sí misma, esto es a lo que impulsa como tendencia a seguir. Y no es que los ejecutantes no tengan talento, ya sea instrumental, composicional o vocal; la cosa es que se diseñan figuras en particular, las cuales son auspiciadas e impulsadas con mucho dinero; se les asignan productores múltiples, dirección de imagen y hasta de discurso y, por supuesto, pagos considerables en redes, plataformas y medios para su sobrexposición. En las premiaciones las sorpresas son casi nulas, puesto que a lo largo del año, la industria es ya muy poco cauta (por no decir descarada) al ir evidenciando quiénes son sus estrellas prefabricadas, o en caso de ser un poco más autónomas y genuinas, cuáles son al menos aceptadas dentro de ciertos estándares no muy revolucionarios, creativamente hablando.