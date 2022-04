García González indicó que lo anunciado el mes pasado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de otorgar permisos para la reconversión de edificios construidos para oficinas en vivienda, afectará aún más al sector hotelero formal.

No es que no queremos competencia, sino que sea digna para nuestros visitantes y turistas, donde no tengan riesgos porque no cumplen con muchos de los protocolos de seguridad y de protección a la mujer y a la niñez, y no cuentan con la capacitación en materia de protección civil, pues eran edificios de oficinas que ahora van a hacer hoteles en Polanco y Reforma.