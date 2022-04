Afp

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 8

Londres. Ed Sheeran, estrella de pop británica, no cometió plagio con su gran éxito Shape of You, una de las canciones más escuchadas del mundo, concluyó la Alta Corte de Londres.

Sheeran no copió ni deliberada ni inconscientemente parte de la melodía de la canción Oh Why, de los denunciantes Sami Chokri y Ross O’Donoghue, señaló el juez Antony Zacaroli.

Con traje y corbata, Sheeran había asistido a la corte en el primer día del proceso, durante el que se reprodujeron ambos títulos y también, por error, una parte inédita del éxito pop.

El abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, aseguró que la similitud entre ciertos pasajes es sorprendente; son casi idénticos , y acusó a Sheeran de ser una urraca , en referencia a esta ave, a la que a veces se acusa de ladrona.